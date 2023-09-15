ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Ювентус" подписал контракт с украинцем: кто он такой

Турин, Пятница 15 сентября 2023 12:10
UA EN RU
"Ювентус" подписал контракт с украинцем: кто он такой Фото: Андрей Фирман в офисе "бьянконери" (juventus.com)
Автор: Антон Федорцив

Вингер Андрей Фирман заключил первый взрослый договор с туринским "Ювентусом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Перспективный украинец поставил подпись под соглашением с "Юве". Пока он будет выступать за Примаверу – молодежную команду туринцев.

Фирман подписал договор на 2 года. В структуру "Старой синьоры" фланговый исполнитель попал в четыре года назад. Предыдущий сезон талант провел за СПАЛ U-19 на правах аренды (24 матча).

Если Фирман пробьется в первую команду "Ювентуса", то станет третьим выходцем из Украины в рядах итальянского гранда. Легенда киевского "Динамо" Александр Заваров в 1988-1990 годах провел 76 матчей (13 мячей, 4 ассиста) за туринцев, а уроженец Волчанска с паспортом РФ Виктор Будянский сыграл 2 поединка в сезоне 2003/04.

Кто такой Андрей Фирман

Уроженец Львова может сыграть на обоих флангах атаки и отвлеченного нападающего (по данным Transfermarkt). На ресурсах "Ювентуса" определен защитником.

Сначала воспитывался в скромной команде "Чезенатико", а в 2017 году оказался в структуре "Чезены". Оттуда и перебрался два года спустя в ряды других "зебр". Опыт выступлений получил в "Ювентусе" U-17 (25 матчей, 6 голов), Примавере (24 поединка) и команде U-18 СПАЛа из Феррары.

В прошлом году Фирман привлекался к работе в сборной Украины U-17. Успел сыграть 3 матча в квалификации к Евро-2023, но результативными действиями не отличился.

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ювентус Чемпионат Италии
NEWS
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна