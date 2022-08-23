ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо втрати України через російську окупацію Криму

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 серпня 2022 19:59
Названо втрати України через російську окупацію Криму Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Втрати України від окупації Криму з 2014 року становлять орієнтовно 118 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Кримській платформі.

"З початку окупації Криму минуло 8 років. За цей час Росія перетворила півострів на величезну військову базу. Орієнтовні втрати України від тимчасової окупації Криму становлять близько 118 млрд доларів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив про готовність українських військ демілітаризувати Крим, який використовується Росією для ударів по Україні.

А президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна сама вирішуватиме, яким саме способом повертатиме півострів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Денис Шмигаль
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії