Цуренко вийшла до третього кола турніру в Дубаї

Українська тенісистка другий тиждень поспіль зіграє з Халеп

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко обыграла китаянку Чжу Линь во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.

За выход в четвертьфинал украинка поборется с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп. На прошлой неделе соперницы встречались во втором раунде турнира в Дохе, где румынка одержала победу со счетом 6:2, 6:3.

Ранее Цуренко ни разу не удавалось преодолеть первый раунд в Дубае.

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина. Она с победы начала защиту чемпионского титула.