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Світоліна з перемоги почала захист чемпіонського титулу в Дубаї

Новини » Спорт    19.02.2019 - 13:39
Світоліна з перемоги почала захист чемпіонського титулу в Дубаї
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українська тенісистка на відмові суперниці пройшла до третього кола

Перша ракетка України і шоста у світовому рейтингу Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру категорії Premier 5 в Дубаї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Її суперниця Онс Жабер з Тунісу (56 номер світового рейтингу) відмовилася від продовження боротьби за рахунку 6:7 (4:7), 0:4. Тенісистки провели на корті 1 годину 16 хвилин.

За вихід до чвертьфіналу українська тенісистка посперечається з переможницею матчу Гарбінє Мугуруса (Іспанія, WTA 19) - Чжен Сайсай (Китай, WTA 41).

Еліна Світоліна є чинний чемпіон турніру, яка в торішньому фіналі обіграла росіянку Дар'ю Касаткину з рахунком 6:4, 6:0.

Також у вівторок, 19 лютого, в Дубаї зіграє ще одна українка Леся Цуренко (WTA 23) - вона буде протистояти китаянці Чжу Лінь (WTA 107).

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