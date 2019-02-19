Світоліна з перемоги почала захист чемпіонського титулу в Дубаї

Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Українська тенісистка на відмові суперниці пройшла до третього кола

Перша ракетка України і шоста у світовому рейтингу Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру категорії Premier 5 в Дубаї. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

The defending champion @ElinaSvitolina is through @DDFTennis after Jabeur was forced to retire from their match ---> https://t.co/pMsp3Ku3J3 pic.twitter.com/WoMHZVqAiW — WTA (@WTA) February 19, 2019

Її суперниця Онс Жабер з Тунісу (56 номер світового рейтингу) відмовилася від продовження боротьби за рахунку 6:7 (4:7), 0:4. Тенісистки провели на корті 1 годину 16 хвилин.

Due to injury, Jabeur retires down 7-6(4), 4-0.@ElinaSvitolina moves into the @DDFTennis third round as a result pic.twitter.com/ZYmp2AKcYW — WTA (@WTA) February 19, 2019

За вихід до чвертьфіналу українська тенісистка посперечається з переможницею матчу Гарбінє Мугуруса (Іспанія, WTA 19) - Чжен Сайсай (Китай, WTA 41).

Еліна Світоліна є чинний чемпіон турніру, яка в торішньому фіналі обіграла росіянку Дар'ю Касаткину з рахунком 6:4, 6:0.

Також у вівторок, 19 лютого, в Дубаї зіграє ще одна українка Леся Цуренко (WTA 23) - вона буде протистояти китаянці Чжу Лінь (WTA 107).