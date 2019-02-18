ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світоліна і Цуренко поліпшили свої позиції в рейтингу WTA

Новини » Спорт    18.02.2019 - 10:20
Світоліна і Цуренко поліпшили свої позиції в рейтингу WTA
Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Три українки входять в топ-100

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко поліпшили свої позиції в рейтингу WTA. Про це повідомляється на сайті організації.

Перша ракетка України після виходу в півфінал турніру Premier у Досі Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку і тепер займає шостий рядок.

Друга ракетки України після виходу до другого кола Катару встановила новий особистий рекорд і займає 23 місце в світовому рейтингу. Ще одна українця в топ-100 Даяна Ястремська залишилася на 34 сходинці.

Свої особисті рекорди у рейтингу повторили Катаріна Завацька (175 місце) і Дарина Лопатецкая (305 місце).

Нагадаємо, збірна України з тенісу залишилася в Першій групі Євро-африканської зони Кубка Федерації.

Збірна України з тенісу залишилась в регіональній зоні Кубка Федераци Ястремська виграла свій дебютний матч за збірну України з тенісу
Новини України рейтингТеннисЭлина Свитолина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся