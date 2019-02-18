Світоліна і Цуренко поліпшили свої позиції в рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (wtatennis.com)

Три українки входять в топ-100

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Леся Цуренко поліпшили свої позиції в рейтингу WTA. Про це повідомляється на сайті організації.

Перша ракетка України після виходу в півфінал турніру Premier у Досі Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку і тепер займає шостий рядок.

Друга ракетки України після виходу до другого кола Катару встановила новий особистий рекорд і займає 23 місце в світовому рейтингу. Ще одна українця в топ-100 Даяна Ястремська залишилася на 34 сходинці.

Свої особисті рекорди у рейтингу повторили Катаріна Завацька (175 місце) і Дарина Лопатецкая (305 місце).

Нагадаємо, збірна України з тенісу залишилася в Першій групі Євро-африканської зони Кубка Федерації.