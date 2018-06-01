Світоліна вилетіла в третьому раунді Ролан Гаррос

Перша ракетка України програла в двох сетах
Перша ракетка України Еліна Світоліна зупинилася в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос), програвши 30-річній тенісистці з Румунії Міхаель Бузарнеску. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Матч закінчився з рахунком 3:6, 5:7. Тенісистки провели на корті 1 годину і 39 хвилин.
Mihaela Buzarnescu blows by Svitolina, 6-3, 7-5, in @rolandgarros upset --> https://t.co/IuvzEcEQnD pic.twitter.com/gImk7Y4ywD— WTA (@WTA) June 1, 2018
Світоліна не зуміла захистити здобуті в минулому сезоні очки і опуститься в рейтингу WTA
Роком раніше українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Сімоне Халеп.