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Світоліна вилетіла в третьому раунді Ролан Гаррос

НовиниСпорт    01.06.2018 - 16:56
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)

Перша ракетка України програла в двох сетах

Перша ракетка України Еліна Світоліна зупинилася в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос), програвши 30-річній тенісистці з Румунії Міхаель Бузарнеску. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч закінчився з рахунком 3:6, 5:7. Тенісистки провели на корті 1 годину і 39 хвилин.

Світоліна не зуміла захистити здобуті в минулому сезоні очки і опуститься в рейтингу WTA

Роком раніше українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Сімоне Халеп.

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Теги публікації: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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