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Костюк обновила личный рекорд, Свитолина осталась первой украинкой: свежий рейтинг WTA

Киев, Понедельник 18 марта 2024 10:56
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Костюк обновила личный рекорд, Свитолина осталась первой украинкой: свежий рейтинг WTA Фото: Марта Костюк взлетела вверх на 6 позиций (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк продемонстрировала значительный прогресс в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Впрочем, Элина Свитолина удержала статус национальной первой ракетки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

21-летняя украинка поднялась на шесть ступенек вверх после выхода в полуфинал Indian Wells Open. Теперь Костюк идет на 26-й позиции в рейтинге (1946 очков), что стало в данный момент лучшим результатом киевлянки в карьере.

Свитолина в свою очередь сохранила 17-е место (2397 пунктов). Другие отечественные теннисистки из первой сотни классификации в актуальной версии лишились позиций. В частности, Даяна Ястремская опустилась на 33-ю строчку, Ангелина Калинина – на 36-ю, а Леся Цуренко – на 40-ю.

Во второй сотне рейтинга расположились еще четыре украинки. Дарья Снигур, Екатерина Байндль и Катарина Завацкая в последнее время пошли вверх. Тем временем их соотечественница Юлия Стародубцева потеряла аж 7 позиций.

Первой ракеткой мира остается Ига Свентек (10715 очков). Польская теннисистка сверхуверенно опережает главных конкуренток – Арину Соболенко из Беларуси и американку Кори Гауфф. В топ-пятерку также попали Елена Рыбакина из Казахстана и Джессика Пегула (США).

Костюк обновила личный рекорд, Свитолина осталась первой украинкой: свежий рейтинг WTA

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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