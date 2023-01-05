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Теннисистов из РФ и Беларуси допустили к Australian Open, несмотря на призывы Украины

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Австралия, Четверг 05 января 2023 17:05
Теннисистов из РФ и Беларуси допустили к Australian Open, несмотря на призывы Украины Фото: Австралия допустила российских и белорусских теннисистов к соревнованиям Australian Open (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на требования посла Украины в Австралии из-за начатой Россией войны против Украины применить запрет для российских и белорусских игроков, ассоциация тенниса Австралии все же допустила их к соревнованиям Australian Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных соревнованиях только как индивидуальные лица - без флагов или признания страны - так будет и на Australian Open 2023", - заявили в ассоциации.

Они также заявили, что ассоциация тенниса Австралии объединяется с международными руководящими органами тенниса Grand Slam, ATP и WTA Tours и ITF в своем осуждении действий России и ее "неспровоцированного вторжения" в Украину.

"Руководящие органы тенниса издали заявление в марте 2022 года, в котором выразили шок, страдания и уныние, а также обещание оказывать постоянную поддержку народу Украины", - добавили в ассоциации.

Они рассказали о том, что после российского вторжения Россия и Беларусь были немедленно отстранены от всех теннисных командных соревнований, а официальные турниры WTA и ATP Tour в этих странах были отменены.

Ассоциация тенниса Австралии допустила российских и белорусских игроков, несмотря на заявление посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, в котором он призвал применить запрет для теннисистов, чтобы уменьшить силу враждебной внешней политики хотя бы и в этом направлении.

"Россияне действительно уделяют большое внимание выступлениям своих спортсменов, и это во многом является продолжением их внешней политики, расширением того, что они хотят донести миру", - сказал он.

Напомним, в 2022 году всемирный боксерский совет принял решение исключить российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

Ранее мы писали, что Международный союз конькобежцев лишил Россию права проводить чемпионат Европы.

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