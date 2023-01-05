Теннисистов из РФ и Беларуси допустили к Australian Open, несмотря на призывы Украины

Несмотря на требования посла Украины в Австралии из-за начатой Россией войны против Украины применить запрет для российских и белорусских игроков, ассоциация тенниса Австралии все же допустила их к соревнованиям Australian Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Игроки из России и Беларуси могут участвовать в международных теннисных соревнованиях только как индивидуальные лица - без флагов или признания страны - так будет и на Australian Open 2023", - заявили в ассоциации.

Они также заявили, что ассоциация тенниса Австралии объединяется с международными руководящими органами тенниса Grand Slam, ATP и WTA Tours и ITF в своем осуждении действий России и ее "неспровоцированного вторжения" в Украину.

"Руководящие органы тенниса издали заявление в марте 2022 года, в котором выразили шок, страдания и уныние, а также обещание оказывать постоянную поддержку народу Украины", - добавили в ассоциации.

Они рассказали о том, что после российского вторжения Россия и Беларусь были немедленно отстранены от всех теннисных командных соревнований, а официальные турниры WTA и ATP Tour в этих странах были отменены.

Ассоциация тенниса Австралии допустила российских и белорусских игроков, несмотря на заявление посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, в котором он призвал применить запрет для теннисистов, чтобы уменьшить силу враждебной внешней политики хотя бы и в этом направлении.