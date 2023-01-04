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Украинка Костюк на пути в четвертьфинал Аделаиды выбила триумфаторку Уимблдона-2022

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Аделаида, Среда 04 января 2023 10:19
Украинка Костюк на пути в четвертьфинал Аделаиды выбила триумфаторку Уимблдона-2022 Фото: Марта Костюк прошла четырех соперниц в Австралии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданной победой Марты Костюк над казашкой Еленой Рыбакиной завершился матч 1/8 финала престижного теннисного турнира в австралийской Аделаиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Adelaide International, 1/8 финала

Костюк – Рыбакина – 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

Начали соперницы консервативно. Костюк и Рыбакина в стартовом сете, пусть иногда со скрипом, но брали свои подачи и довели дело до тай-брейка. Там украинка навязать конкуренцию представительнице топ-25 рейтинга WTA не сумела, предоставив возможность реализовать сет-пойнт со второй попытки.

Зато вторую партию Костюк начала сверхуверенно. С брейком она повела (3:0), а затем после длительного розыгрыша склонила в собственную пользу ключевой в сете пятый гейм. Здесь 20-летней украинке удалось отыграть брейк-пойнт, а затем она закрыла партию с еще одной взятой подачей Рыбакиной.

На старте решающего сета Костюк позволила себе немного самоуверенности. Но представительница Казахстана брейком быстро вернула киевлянку на землю. На свою же ошибку вторая ракетка Украины отреагировала правильнее всего – мгновенно оформила обратный брейк, взяла свою подачу, а затем еще раз выиграла гейм на подаче Рыбакиной (3:1).

Получив стратегическое преимущество, Костюк сыграла зрело – сосредоточилась на своей игре и хладнокровно довела сет, а с ним и матч до победы. В следующем раунде украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния туниски Жабер и Крысти из Румынии.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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