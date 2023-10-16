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Свитолина замкнула топ-25, Цуренко обошла Костюк, рекорд Стародубцевой: новый рейтинг WTA

Киев, Понедельник 16 октября 2023 11:56
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Свитолина замкнула топ-25, Цуренко обошла Костюк, рекорд Стародубцевой: новый рейтинг WTA Фото: Юлия Стародубцева установила новый персональный пик рейтинга (odusports.com)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие отечественные теннисистки во главе с Элиной Свитолиной узнали актуальные позиции в обновленной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя украинка, взявшая паузу в карьере после US Open, сохранила статус национальной первой ракетки. Она осталась на 25-й строчке рейтинга WTA.

Уроженка Новой Каховки Ангелина Калинина совсем рядом. За неделю она поднялась на одну позицию и теперь идет 27-й, имея в активе 1677 зачетных баллов. Значительного прогресса достигла Леся Цуренко (34 место). Опытная украинка прыгнула вверх на 9 ступенек и обошла Марту Костюк (40-я позиция).

Удержалась в топ-100 Екатерина Байндль, а вот Даяна Ястремская из первой сотни классификации вылетела. Зато во вторую триумфально ворвалась Юлия Стародубцева. На выходных украинка выиграла турнир ITF в калифорнийском Ранчо-Санта-Фе и взлетела на 27 (!) позиций вверх.

Никаких изменений не произошло в топ-10 рейтинга WTA. Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Беларуси. Ее до конца года попытаются сдвинуть полька Ига Свентек и Кори Гауфф из США.

Свитолина замкнула топ-25, Цуренко обошла Костюк, рекорд Стародубцевой: новый рейтинг WTA

К слову, ранее Цуренко вылетела в 1/4 финала Zhengzhou Open в Китае.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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