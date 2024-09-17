ua en ru
Вт, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ястремская в статусе первой сеянной вылетела на старте Thailand Open

Хуахин, Вторник 17 сентября 2024 13:58
UA EN RU
Ястремская в статусе первой сеянной вылетела на старте Thailand Open Фото: Даяна Ястремская выбыла из соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не справилась с обузой лидерства и проиграла японцы Маи Хонтами в первом круге соревнований в Хуахине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Thailand Open 1-й раунд

Ястремская – Хонтама – 0:2 (6:7, 5:7)

К середине первого сета японская теннисистка получила стратегическое преимущество с брейком (3:1). Впрочем, украинка смогла оперативно вернуться в игру. После еще одного обмена брейками дело дошло до тай-брейка.

Сначала Ястремская шла нога в ногу с оппоненткой. Хонтама хоть несколько раз вырывалась вперед (2:0, 3:1), но позволила украинской теннисистке выровнять положение в середине дополнительного гейма. Однако этот локальный успех оказался последним для первого номера посева.

Ястремская попыталась реваншироваться во второй партии. Она отразила сценарий первого сета, поведя с брейком 3:1. Впрочем, Хонтама организовала камбэк (4:4). Ключевым оказался десятый гейм. При счете 5:4 в свою пользу Ястремская не реализовала 4 (!) сетбола, отдала очко японке и быстро отдала еще два гейма.

Итак, Ястремская зачехлила ракетку в Хуахине. Честь Украины на Thailand Open в дальнейшем будет защищать Леся Цуренко. Опытная теннисистка во вторник встретится с полячкой Магдой Линетт.

К слову, ранее Костюк осталась первой ракеткой Украины в новом рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Даяна Ястремская
NEWS
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
Казнь военнопленного мечом. Офис генпрокурора начал расследование
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией