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Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в рейтинге WTA

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Киев, Понедельник 30 января 2023 10:47
Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в рейтинге WTA Фото: Ангелина Калинина удачно начала 2023 год (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Неплохие выступления на Australian Open-2023 позволили Ангелине Калининой и другим украинкам улучшить позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В первую сотню классификации попали три отечественных теннисистки. Еще три украинки расположились во второй сотне рейтинга.

Статус сильнейшей украинки сохранила Калинина. Более того, 25-летняя уроженка Новой Каховки поднялась вверх на 8 ступенек. Теперь она занимает 31-е место в мировом рейтинге. Улучшили позиции также Марта Костюк (60-е место, +1) и Екатерина Байндль (84-е, +11).

Для Калининой актуальный рейтинг – лучший в карьере. На Открытом чемпионате Австралии она впервые пробилась в 3-й круг турниров "Большого шлема". Национальным же рекордом остается третья позиция Элины Свитолиной осенью 2017-го.

Бесспорным лидером классификации WTA остается Ига Свентек. Полька, несмотря на ранний вылет из Australian Open, уверенно удерживает первое место. В ее активе 10485 очков. На второе место поднялась Арина Соболенко из Беларуси (6100 пунктов), а третья – туниска Онс Жабер (5210).

Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в рейтинге WTA

К слову, на выходных белоруска Соболенко впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема".

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