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Дубай-2023: Костюк во втором круге уступила представительнице топ-10 рейтинга WTA

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Дубай, Вторник 21 февраля 2023 18:05
Дубай-2023: Костюк во втором круге уступила представительнице топ-10 рейтинга WTA Фото: Марта Костюк зачехлила ракетку в ОАЭ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Марты Костюк от швейцарки Белинды Бенчич в трех сетах завершился матч 1/16 финала престижного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/16 финала

Бенчич – Костюк – 2:1 (6:7, 7:6, 6:4)

В дебюте встречи соперницы действовали на равных, взяв по два гейма на собственных подачах. Но в пятом Бенчич сумела оформить брейк и завоевала стратегическое преимущество. Однако при счете 5:4 в свою пользу швейцарская теннисистка упустила возможность завершить партию, отдав Костюк очко на собственной подаче (5:5).

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Здесь борьба стала очень ожесточенной. Бенчич уверенно начала (3:0), но быстро потеряла преимущество. Зато украинка то сравнивала счет, то снова уступала. Затем Костюк вышла в лидеры, но только с третьей попытки реализовала сет-пойнт (9:7).

Во второй же партии 20-летняя киевлянка начала с брейка. Однако, как и Бенчич, удержать небольшой гандикап не сумела. Швейцарка взяла подачу украинской теннисистки в шестом гейме, но в решающий момент Костюк не дала Бенчич оформить еще один и брейк и перевела сет во второй тай-брейк.

Там начались настоящие качели. Молодая украинка несколько раз была впереди, потом – в роли догоняющей. И все же уступила минимальное отставание (5:7). Тенденция сохранилась и в дебюте решающего сета, когда Бенчич и Костюк дважды обменялись брейками.

Впрочем, восьмая сеянная швейцарка сумела дожать украинскую теннисистку. Хоть она и навязала конкуренцию, но в десятом гейме не реализовала три брейк-пойнта и проиграла Бенчич. В следующем раунде представительница топ-10 встретится с чешкой Муховой.

К слову, раньше Калинина обыграла Ястремскую в битве украинок в Дубае.

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