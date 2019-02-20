Цуренко програла другий ракетці світу в боротьбі за 1/4 фіналу турніру в Дубаї

Українка не може обіграти румунку вже сім матчів поспіль
Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла второй ракетке мира румынке Симоне Халеп на турнире серии Premier 5 в Дубае. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Матч третьего круга продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 3:6, 5:7.
Этот поединок стал уже седьмым между Лесей и Симоной. Украинская теннисистка еще ни разу не обыгрывала соперницу. Последний раз спорсменки играли между собой неделю назад на турнире в Дохе - тогда Халеп обыграла Цуренко со счетом 6:2, 6:3.
За выход в полуфинал соревнований в Дубае второй номер мирового рейтинга встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) - Белинда Бенчич (Швейцария).
В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина. Она с победы начала защиту чемпионского титула.