Цуренко програла другий ракетці світу в боротьбі за 1/4 фіналу турніру в Дубаї

Українка не може обіграти румунку вже сім матчів поспіль

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла второй ракетке мира румынке Симоне Халеп на турнире серии Premier 5 в Дубае. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч третьего круга продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 3:6, 5:7.

Этот поединок стал уже седьмым между Лесей и Симоной. Украинская теннисистка еще ни разу не обыгрывала соперницу. Последний раз спорсменки играли между собой неделю назад на турнире в Дохе - тогда Халеп обыграла Цуренко со счетом 6:2, 6:3.

За выход в полуфинал соревнований в Дубае второй номер мирового рейтинга встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) - Белинда Бенчич (Швейцария).

В 2018 году победительницей турнира в Дубае стала украинка Элина Свитолина. Она с победы начала защиту чемпионского титула.