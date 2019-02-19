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Цуренко вийшла до третього кола турніру в Дубаї

Новини » Спорт    19.02.2019 - 17:11
Цуренко вийшла до третього кола турніру в Дубаї
Фото: Леся Цуренко (wtatennis.com)

Українська тенісистка другий тиждень поспіль зіграє з Халеп

Друга ракетка України Леся Цуренко обіграла китаянку Чжу Лінь у другому колі турніру в Дубаї (ОАЕ) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Тенісистки провели на корті 2 години 30 хвилин.

За вихід до чвертьфіналу українка побореться з колишньою першою ракеткою світу Сімоною Халеп. Минулого тижня суперниці зустрічалися в другому раунді турніру в Досі, де румунка здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:3.

Раніше Цуренко жодного разу не вдавалося подолати перший раунд у Дубаї.

У 2018 року переможницею турніру в Дубаї стала українка Еліна Світоліна. Вона з перемоги почала захист чемпіонського титулу.

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