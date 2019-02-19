Цуренко вийшла до третього кола турніру в Дубаї

Українська тенісистка другий тиждень поспіль зіграє з Халеп
Друга ракетка України Леся Цуренко обіграла китаянку Чжу Лінь у другому колі турніру в Дубаї (ОАЕ) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Тенісистки провели на корті 2 години 30 хвилин.
The next opponent for @Simona_Halep will be @LTsurenko , who held off a strong challenge from qualifier Lin Zhu to win 6-4 6-7 6-3— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 19, 2019
За вихід до чвертьфіналу українка побореться з колишньою першою ракеткою світу Сімоною Халеп. Минулого тижня суперниці зустрічалися в другому раунді турніру в Досі, де румунка здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:3.
Раніше Цуренко жодного разу не вдавалося подолати перший раунд у Дубаї.
.@Simona_Halep fights into the @DDFTennis third round!— WTA (@WTA) February 19, 2019
Will face Tsurenko or Lin for a quarterfinal berth--> https://t.co/FhNG7cPZon pic.twitter.com/DBvjVGogDq
У 2018 року переможницею турніру в Дубаї стала українка Еліна Світоліна. Вона з перемоги почала захист чемпіонського титулу.