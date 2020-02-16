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Цуренко програла у вирішальному матчі турніру ITF в Каїрі

Новини » Спорт     16.02.2020 - 22:30
Цуренко програла у вирішальному матчі турніру ITF в Каїрі
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Українка не зуміла стати переможницею

Українська тенісистка Леся Цуренко поступилася у фінальному матчі турніру ITF в Каїрі. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У фінальному матчі спортсменка, яка отримала четвертий номер посіву, зазнала поразки від третьої ракетки турніру Ірини-Камелії Біжу з рахунком 4:6, 6:3, 2:6.

Матч тривав майже два з половиною години, і за цей час Цуренко подала один ейс і допустила шість подвійних помилок, зробила шість брейків і програла вісім геймів на своїй подачі.

Це була перша зустріч для Цуренко і Біжу з 2016 року, коли українка здобула перемогу на старті US Open. Після сьогоднішнього матчу українка веде в особистих протистояннях з румункою 3-2.

Це перший турнір ITF для української тенісистки з листопада 2014 року, коли вона виступила в Нанті.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі на турнірі міжнародної серії в Хуахіні і втратить два рядки в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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