ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цуренко впевнено виходить у фінал турніру в Каїрі

Новини » Спорт     15.02.2020 - 18:16
Цуренко впевнено виходить у фінал турніру в Каїрі
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Леся Цуренко вийшла у фінал турніру ITF з призовим фондом 100 тис. доларів

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал турніру ITF з призовим фондом 100 тис. доларів, що триває на кортах в Каїрі (Єгипет). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тенісний портал України.

У півфінальному поєдинку, який тривав 86 хвилин, українка переграла першу ракетку турніру Аранчу Рус з Нідерландів - 7: 5, 6: 0.

Рус зараз займає 77-у позицію в світовій класифікації. Суперниця Лесі по фіналу визначиться в протистоянні румунки Ірини-Камелії Біжу (3) і іспанки Олени Большової.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що українська тенісистка Леся Цуренко, яка займає на даний момент 73 позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), достроково завершила сезон. Напередодні третя ракетка України знялася з турніру в Люксембурзі, який пройде наступного тижня. На останніх змаганнях 30-річна спортсменка не виступала через травму ліктя.

Світоліна втратить місце в топ-5 рейтингу WTA Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Хуахіні
Новини України Теннис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся