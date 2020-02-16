Цуренко проиграла в решающем матче турнира ITF в Каире

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/LTsurenko)

Украинка не сумела стать победительницей

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила в финальном матче турнира ITF в Каире. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В финальном матче спортсменка, получившая четвертый номер посева, потерпела поражение от третьей ракетки турнира Ирины-Камелии Бегу со счетом 4:6, 6:3, 2:6.

Матч продолжался почти два с половиной часа, и за это время Цуренко подала один эйс и допустила шесть двойных ошибок, сделала шесть брейков и проиграла восемь геймов на своей подаче.

Это была первая встреча для Цуренко и Бегу с 2016 года, когда украинка одержала победу на старте US Open. После сегодняшнего матча украинка ведет в личных противостояниях с румынкой 3-2.

Это первый турнир ITF для украинской теннисистки с ноября 2014 года, когда она выступила в Нанте.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале на турнире международной серии в Хуахине и потеряет две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).