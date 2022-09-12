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Калініна зберегла місце в топ-50 рейтингу WTA, Світоліна вилетіла з першої сотні

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Понеділок 12 вересня 2022 13:13
Калініна зберегла місце в топ-50 рейтингу WTA, Світоліна вилетіла з першої сотні Фото: Ангеліна Калініна на US Open-2022 (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Вихід до 2-го раунду Відкритого чемпіонату США дозволив Ангеліні Калініній залишитися найкращою серед українок в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Асоціація оновила рейтинг найсильніших тенісисток планети. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек (10365 очок), яка на вихідних тріумфувала на US Open. До топ-3 також піднялася фіналістка мейджора Онс Жабер (Туніс), а естонка Анетт Контавейт опустилася на третю позицію.

Найбільшого прогресу в десятці найкращих досягла Каролін Гарсія. Француженка, яка дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США, пішла вгору на сім позицій і замкнула топ-10. Регрес тижня – Марія Саккарі. Гречанка втратила три сходинки й нині посідає 6-те місце.

25-річна Калініна залишилася найкращою серед українок. Вона втрималася на 47-й сходинці (1091 пункт). Натомість Еліна Світоліна, яка взяла паузу в кар'єрі через вагітність, втратили 64 позиції та випала з першої сотні рейтингу WTA.

Тим часом Марта Костюк піднялася на 11 місць і підібралася впритул до топ-50 класифікації (54-те місце). Також у першій сотні зберегли місця Даяна Ястремська (89-та позиція) та Леся Цуренко (92-ге місце). Сенсація US Open – Дарія Снігур – піднялася на 16 позицій і вже перебуває поруч з топ-100 (108-ме місце).

Калініна зберегла місце в топ-50 рейтингу WTA, Світоліна вилетіла з першої сотні

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремська
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