Калініна зберегла місце в топ-50 рейтингу WTA, Світоліна вилетіла з першої сотні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA .

Асоціація оновила рейтинг найсильніших тенісисток планети. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек (10365 очок), яка на вихідних тріумфувала на US Open. До топ-3 також піднялася фіналістка мейджора Онс Жабер (Туніс), а естонка Анетт Контавейт опустилася на третю позицію.

Найбільшого прогресу в десятці найкращих досягла Каролін Гарсія. Француженка, яка дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США, пішла вгору на сім позицій і замкнула топ-10. Регрес тижня – Марія Саккарі. Гречанка втратила три сходинки й нині посідає 6-те місце.

25-річна Калініна залишилася найкращою серед українок. Вона втрималася на 47-й сходинці (1091 пункт). Натомість Еліна Світоліна, яка взяла паузу в кар'єрі через вагітність, втратили 64 позиції та випала з першої сотні рейтингу WTA.

Тим часом Марта Костюк піднялася на 11 місць і підібралася впритул до топ-50 класифікації (54-те місце). Також у першій сотні зберегли місця Даяна Ястремська (89-та позиція) та Леся Цуренко (92-ге місце). Сенсація US Open – Дарія Снігур – піднялася на 16 позицій і вже перебуває поруч з топ-100 (108-ме місце).