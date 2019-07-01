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Світоліна і Ястремська з перемог стартували на Вімблдоні

Новини » Спорт    01.07.2019 - 14:38
Світоліна і Ястремська з перемог стартували на Вімблдоні
Фото: Світоліна в першому колі Вімблдону-2019 (twitter.com/WTA)

Українки без проблем здолали перше коло трав'яного турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до другого кола Вімблдону, обігравши австралійку Дарину Гаврилову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Матч тривав трохи більше однієї години і завершився з рахунком 7:5, 6:0. За вихід до третього кола восьма ракетка світу посперечається з росіянкою Маргаритою Гаспарян.

Слідом за лідером українського тенісу стартовий бар'єр турніру подолала Даяна Ястремська. У своєму дебютному матчі в основі Вімблдона українка за 68 хвилин оформила перемогу над італійкою Камілою Джорджі - 6:3, 6:3. У другому раунді Даяну чекає матч проти американки Софії Кенін.

Ще дві українки, Леся Цуренко та Катерина Козлова, почнуть виступи на лондонських кортах пізніше.

Нагадаємо, чотири тенісистки претендують на звання першої ракетки за підсумками Вімблдону.

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