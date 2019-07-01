Українки зберегли позиції в рейтингу WTA напередодні Вімблдону

Фото: корт Вімблдон (twitter.com/Wimbledon)

Ястремська та Козлова додали по одному рядку

Перша і друга ракетки країни Еліна Світоліна і Леся Цуренко зберегли за собою 8 і 33 місця відповідно в оновленому за 1 липня рейтингу WTA. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Ще дві українки, Даяна Ястремська та Катерина Козлова, у світовій класифікації додали по одному рядку.

Тиждень перед Вімблдоном (Wimbledon) пройшла на кортах трав'яного турніру в Істборні (Велика Британія). Цуренко не змогла пробитися до третього кола, програвши шведській спортсменці Ребеці Петерсон. Світоліна покинула турнір в другому раунді, поступившись французькій тенісистці Алізе Корне.

На найпрестижнішому турнірі серії Grand Slam Світоліна і Ястремська стартують 1 липня о 13:00 за київським часом. Цуренко і Козлова почнуть виступи на Вімблдон пізніше.

Нагадаємо, в попередньому рейтингу WTA українські тенісистки послабили свої позиції.