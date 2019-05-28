Цуренко подолала стартовий раунд Roland Garros

Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

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Українська тенісистка Леся Цуренко подолала стартовий раунд турніру серії Grand Slam - Roland Garros (Відкритого чемпіонату Франції). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Друга ракетка України за дві партії обіграла 77 номер світового рейтингу канадку Ежені Бушар - 6:2, 6:2. Тенісистки провели на корті 1 годину і 5 хвилин. Для суперниць це був четвертий очний поєдинок. Українка зрівняла рахунок особистих зустрічей - 2:2.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з переможницею пари Олександра Круніч (Сербія, WTA 76) - Дар'я Гаврилова (Австралія, WTA 61).

Нагадаємо, виступ на Roland Garros продовжують українки Еліна Світоліна і Катерина Козлова, які завтра, 29 травня, зустрінуться на корті між собою в матчі другого раунду.

Раніше змагання в Парижі покинули Даяна Ястремська та Сергій Стаховський.