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Марк Цукерберг оновив цінності компанії Meta

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Четвер 17 лютого 2022 17:07
Марк Цукерберг оновив цінності компанії Meta Фото: Марк Цукерберг оновив цінності компанії Meta (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Глава корпорації Meta Марк Цукерберг оновив цінності компанії. На першому місці "корабель" і команда.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Марка Цукерберга.

Цукерберг описав нові цінності компанії в шести пунктах:

  • "Рухайся швидко" - компанія зобов'язана вчитися і розвиватися швидше за інших;
  • "Фокусуватися на довгостроковому впливі" - ставити цілі на довгостроковий період і здійснювати перспективні дії, попри те, що результат може бути помітний лише через багато років;
  • "Роби приголомшливі речі" - компанія займеться продуктами, які будуть надихати людей;
  • "Жити в майбутньому" - стати розподіленою компанією, яка надає свої послуги в незалежності від географії;
  • "Бути прямими і поважати своїх колег";
  • "Meta, Metamates, Me "- відсилання на вислів "Корабель, товариші по службі, я". У нинішньому випадку означає, що на першому місці повинна бути компанія і команда.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, відреагувала на домагання в метавсесвіті.

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