Марк Цукерберг оновив цінності компанії Meta
Фото: Марк Цукерберг оновив цінності компанії Meta (Getty Images)
Глава корпорації Meta Марк Цукерберг оновив цінності компанії. На першому місці "корабель" і команда.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Марка Цукерберга.
Цукерберг описав нові цінності компанії в шести пунктах:
- "Рухайся швидко" - компанія зобов'язана вчитися і розвиватися швидше за інших;
- "Фокусуватися на довгостроковому впливі" - ставити цілі на довгостроковий період і здійснювати перспективні дії, попри те, що результат може бути помітний лише через багато років;
- "Роби приголомшливі речі" - компанія займеться продуктами, які будуть надихати людей;
- "Жити в майбутньому" - стати розподіленою компанією, яка надає свої послуги в незалежності від географії;
- "Бути прямими і поважати своїх колег";
- "Meta, Metamates, Me "- відсилання на вислів "Корабель, товариші по службі, я". У нинішньому випадку означає, що на першому місці повинна бути компанія і команда.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка належить Марку Цукербергу, відреагувала на домагання в метавсесвіті.