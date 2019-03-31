Цукерберг закликав виробити правила для регулювання інтернету

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що владі слід грати більш активну роль у регулюванні інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Цукерберг пропонує нововведення в чотирьох областях.

Зокрема, він підкреслив, що весь шкідливий контент неможливо видалити, однак, в умовах використання безлічі сервісів обміну даних потрібно більш стандартизований підхід", - наголошується в повідомленні.

Він також відзначив необхідність захисту виборчого процесу і чесності матеріалів, пов'язаних з виборами.

"Розпізнати політичний характер реклами в інтернеті не завжди легко", - зазначив Цукерберг.

Єдині правила, на його думку, потрібні і в областях конфіденційності особистих даних, а також можливості переносу інформації на різні платформи.

"Оновивши правила для інтернету, ми можемо зберегти його кращу сторону - свободу вираження для людей і свободу створювати нове для підприємців", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що Цукерберг планує інтеграцію сервісів WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger.

Також повідомлялося, що Цукерберг заборонив менеджерам користуватися смартфонами Apple в офісі компанії, зобов'язавши застосовувати апарати на системі Android.