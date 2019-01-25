Цукерберг планує об'єднати WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger, - NYT

Фото: Марк Цукерберг (facebook.com-zuck)

Інтеграцію платформ планують завершити до кінця поточного року або на початку 2020 року

Засновник і глава Facebook Inc. Марк Цукерберг планує інтеграцію сервісів WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на New York Times з посиланням на обізнані джерела.

Інтеграцію платформ планують завершити до кінця поточного року або на початку 2020 року. Після вступу змін в силу користувач Facebook зможе відправляти захищене повідомлення людині, наприклад, яка має акаунт лише в WhatsApp. Зараз це неможливо, оскільки сервіси працюють як окремі додатки. Як повідомляється, всі три сервісу продовжать працювати як незалежні програми

Видання пише, що об'єднуючи інфраструктуру сервісів, Facebook розраховує утримати мільярди користувачів своєї екосистемі і підвищити рентабельність бізнесу. У компанії вважають, що більш часте використання платформ Facebook для відправки текстових повідомлень може змусити людей відмовитися від інших месенджерів, включаючи сервіси Apple і Google.

Facebook заявила, що хоче "надати користувачам найкращий досвід в плані спілкування в месенджерах".

"Люди хочуть, щоб месенджери були швидкими, простими, надійними і конфіденційними. Ми працюємо над тим, щоб вбудувати в більше число наших месенджерів технологію наскрізного шифрування і вивчаємо способи полегшити користувачам доступ до друзів і членів сім'ї між платформами", - йдеться у повідомленні.

Facebook придбала WhatsApp за 19 млрд доларів у 2014 році, Instagram за 715 млн доларів в 2012 році.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор компанії Facebook Марк Цукерберг заборонив менеджерам користуватися смартфонами Apple в офісі компанії, зобов'язавши застосовувати апарати на системі Android.