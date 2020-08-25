Цукерберг попереджав Трампа про небезпеку TikTok, - WSJ

Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг в 2019 році попереджав американську владу про небезпеку, що виходить від китайських технологічних компаній і додатки TikTok. Він вплинув на рішення адміністрації Трампа заблокувати на території США відеовервіс.

Про це пише Wall Street Journal.

За даними видання, Цукерберг в 2019 році заявляв президенту США Дональда Трампа, що зростання китайських технологічних компаній загрожує американському бізнесу і повинен вважатися більш серйозною проблемою для влади, ніж обмеження щодо Facebook..

Також Цукерберг виступав з промовою перед студентами університету Джорджтауна, в якій заявляв, що TikTok не поділяє американських цінностей і загрожує лідерства США в технологічній сфері.

Глава Національної ради з торгівлі при Білому домі Пітер Наварро спростував інформацію, опубліковану WSJ, повіддомляє телеканал CNBC.

За його словами, у Цукерберга немає ніякого впливу на щоьь, що стосується TikTok.

"Я вперше чую про це. Мене завжди дивує, як з'являються такі публікації", - заявив радник Трампа.

Представник Facebook також спростував повідомлення про те, що Цукерберг якимось чином намагався вплинути на рішення Трампа заблокувати китайську соцмережу на території США.

"Марк ніколи не виступав за заборону TikTok. Він неодноразово публічно заявляв, що головними конкурентами технологічних компаній США є китайські компанії, чиї цінності не відповідають демократичним ідеалам, таким як свобода слова. Безглуздо припускати, що давні побоювання з приводу національної безпеки, підняті політиками, були сформовані тільки на основі заяв Марка ", - сказав він.

Нагадаємо, відеосервіс TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, подав до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Раніше Трамп зажадав від компанії ByteDance позбутися активів в США, пов'язаних з додатком TikTok.

Президент США заявив, що популярний китайський додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

Зазначимо, що Білий дім висловлює побоювання, що TikTok може давати Комуністичній партії Китаю доступ до персональних даних громадян США, зокрема посадовців, які користуються платформою, для подальшого їх шантажу.