Цукерберг звинуватив Росію і Китай у втручанні у майбутні вибори в США

Глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що Росія, Китай і Іран роблять спроби втручання у майбутні вибори в США. Про це він розповів в інтерв'ю NBC News, повідомляє РБК-Україна.

За словами засновника Facebook, соцмережа готова протистояти спробам іноземного втручання в американські вибори 2020 року

"Ми продовжуємо спостерігати, що їхня тактика розвивається. Ці національні держави мають намір активно брати участь у майбутніх виборах. Зараз ми бачимо, як Росія, Іран і Китай використовують все більш витончену тактику для втручання у вибори", - сказав Цукерберг.

Він підкреслив, що Facebook раніше зміг запобігти спробі вплинути на вибори в різних країнах, в тому числі у Франції, Німеччині, Мексиці, Індії та Бразилії.

"Те, що нам вдалося проактивно ідентифікувати і зняти їх, є сигналом того, що наші системи зараз набагато більш розвинені, ніж були раніше", - сказав Цукерберг.

21 жовтня компанія оголосила, що заблокувала чотири мережі облікових записів і груп в Facebook та Instargram, які були залучені в "скоординоване незаконне поводження". Три з них мали іранське походження, одна - російське.

У повідомленні йдеться про видалення 50 фейкових сторінок в Instargram і одної у Facebook, на яких публікувалися повідомленні про екологічні проблеми, консерватизм і лібералізм, вибори президента США 2020 року, расові проблеми і проблеми ЛГБТ. За даними Facebook, ці акаунти можуть бути пов'язані з Агенцією інтернет-досліджень ("фабрика тролів").

Нагадаємо, за даними ЗМІ, військові США заблокували доступ в інтернет російській "фабриці тролів", яка прагнула посіяти розбрат між американцями під час проміжних виборів у 2018 році.

У вересні соцмережа Facebook видалила кілька сторінок, груп і облікових записів, які були причетні до скоординованої кампанії з дезінформації в Україні.