США відключали російську "фабрику тролів" від інтернету під час виборів 2018, - WP

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чиновники в міністерстві оборони США називають операцію успішною

Військові Сполучених Штатів Америки (США) заблокували доступ в інтернет російській "фабриці тролів", яка прагнула посіяти розбрат між американцями під час проміжних виборів в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляється, газета посилається на неназваних чиновників США.

Проблеми з доступом в інтернет у "фабрики тролів" були в день голосування, а також приблизно на наступний день, вже під час підрахунку голосів, йдеться в статті.

Також зазначається, що співробітники "агентства" скаржилися своїм системним адміністраторам на ці проблеми.

"Це перша наступальна операція в кіберпросторі проти Росії з метою запобігти спроби втрутитися у вибори", - пише видання.

Чиновники в міністерстві оборони США називають операцію успішною.

Нагадаємо, раніше Facebook заблокував понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за даними соцмережі, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів її країн-сусідів, зокрема України.

Також повідомлялося, що у Twitter виявили нові акаунти "тролів", пов'язаних з "Агентством інтернет-досліджень" з Петербурга.