Цукерберг настраивает республиканцев против Apple и Google: в чем причина
Марк Цукерберг заявил, что для защиты детей с интернете Конгрессу США следует сосредоточиться на Apple и Google.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В частности, глава Meta и владелец двух соцсетей наводняет Вашингтон рекламой, чтобы убедить законодателей потребовать от Apple и Goole проверять возраст покупатель, а также требовать родительского согласия для загрузки детьми приложений соцсетей.
В прошлом году Цукербергу удалось убедить спикера Палаты представителей Майка Джонсона отложить законопроект, который потребовал бы от Facebook и Instagram внести изменения в дизайн, чтобы защитить детей от издевательств, сексуальной эксплуатации и других онлайн-преступлений. В случае, если ему удастся убедить республиканцев вместо этого нацелиться на Apple и Google, это будет говорить о том, насколько он продвинулся вперед с большинством Республиканской партии в Конгрессе.
Как пишет Politico, есть доказательства того, что Цукерберг оказывает влияние на влиятельных людей.
Также издание отмечает, что законопроект о проверке возраста в магазинах приложений в настоящее время является одним из самых громких законодательных актов, которые рассматривает влиятельный комитет Палаты представителей для обеспечения безопасности детей в Интернете.
"Родители хотят иметь единый магазин для проверки возраста своего ребенка и одобрения загружаемых им приложений. Лучшее место для этого - магазин приложений, и наша реклама подчеркивает необходимость принятия законодательства, которое возлагает ответственность на родителей", - говорится в заявлении Meta.
В июле Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект, требующий от Meta внести изменения в дизайн, Закон о безопасности детей в Интернете, и он мог бы быть принят и Палатой представителей, однако спикер Джонсон отказался выносить его на голосование. METE и Джонсон заявили, что законопроект нарушит Первую поправку и приведет к цензуре в интернете.
Также отметим, что принятие законопроекта Сенатом последовало за годами слушаний о вреде соцсетей для детей.
Связь Цукерберга и Трампа
Напомним, в конце января стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал мировое соглашение с Meta. Согласно договору, компания должна была выплатить около 25 млн долларов (22 млн долларов в фонд президентской библиотеки Трампа, остальное на гонорары адвокатам и другим истцам).
Соглашение было заключено после того, как Марк Цукерберг пытался войти в доверие к Трампу после его победы на президентских выборах 2024 года.
CNN отмечало, что ранее Трамп подал иск против Meta из-за того, что компания приостановила деятельность аккаунта в связи с его штурмом Капитолия 6 января 2022 года.
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