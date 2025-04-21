Цукерберг настраивает республиканцев против Apple и Google: в чем причина

Марк Цукерберг заявил, что для защиты детей с интернете Конгрессу США следует сосредоточиться на Apple и Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В частности, глава Meta и владелец двух соцсетей наводняет Вашингтон рекламой, чтобы убедить законодателей потребовать от Apple и Goole проверять возраст покупатель, а также требовать родительского согласия для загрузки детьми приложений соцсетей.

В прошлом году Цукербергу удалось убедить спикера Палаты представителей Майка Джонсона отложить законопроект, который потребовал бы от Facebook и Instagram внести изменения в дизайн, чтобы защитить детей от издевательств, сексуальной эксплуатации и других онлайн-преступлений. В случае, если ему удастся убедить республиканцев вместо этого нацелиться на Apple и Google, это будет говорить о том, насколько он продвинулся вперед с большинством Республиканской партии в Конгрессе.

Как пишет Politico, есть доказательства того, что Цукерберг оказывает влияние на влиятельных людей.

Также издание отмечает, что законопроект о проверке возраста в магазинах приложений в настоящее время является одним из самых громких законодательных актов, которые рассматривает влиятельный комитет Палаты представителей для обеспечения безопасности детей в Интернете.

"Родители хотят иметь единый магазин для проверки возраста своего ребенка и одобрения загружаемых им приложений. Лучшее место для этого - магазин приложений, и наша реклама подчеркивает необходимость принятия законодательства, которое возлагает ответственность на родителей", - говорится в заявлении Meta.

В июле Сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект, требующий от Meta внести изменения в дизайн, Закон о безопасности детей в Интернете, и он мог бы быть принят и Палатой представителей, однако спикер Джонсон отказался выносить его на голосование. METE и Джонсон заявили, что законопроект нарушит Первую поправку и приведет к цензуре в интернете.

Также отметим, что принятие законопроекта Сенатом последовало за годами слушаний о вреде соцсетей для детей.