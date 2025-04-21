Цукерберг налаштовує республіканців проти Apple і Google: у чому причина
Марк Цукерберг заявив, що для захисту дітей в інтернеті Конгресу США слід зосередитися на Apple і Google.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зокрема, глава Meta і власник двох соцмереж наповнює Вашингтон рекламою, щоб переконати законодавців вимагати від Apple і Goole перевіряти вік покупців, а також вимагати батьківської згоди для завантаження дітьми додатків соцмереж.
Минулого року Цукербергу вдалося переконати спікера Палати представників Майка Джонсона відкласти законопроєкт, який зажадав би від Facebook і Instagram внести зміни в дизайн, щоб захистити дітей від знущань, сексуальної експлуатації та інших онлайн-злочинів. У разі, якщо йому вдасться переконати республіканців замість цього націлитися на Apple і Google, це свідчитиме про те, наскільки він просунувся вперед із більшістю Республіканської партії в Конгресі.
Як пише Politico, є докази того, що Цукерберг впливає на впливових людей.
Також видання зазначає, що законопроєкт про перевірку віку в магазинах застосунків наразі є одним із найгучніших законодавчих актів, які розглядає впливовий комітет Палати представників для забезпечення безпеки дітей в Інтернеті.
"Батьки хочуть мати єдиний магазин для перевірки віку своєї дитини і схвалення завантажуваних нею додатків. Найкраще місце для цього - магазин застосунків, і наша реклама наголошує на необхідності ухвалення законодавства, яке покладає відповідальність на батьків", - ідеться в заяві Meta.
У липні Сенат переважною більшістю голосів ухвалив законопроєкт, що вимагає від Meta внести зміни в дизайн, Закон про безпеку дітей в Інтернеті, і його могла б ухвалити і Палата представників, проте спікер Джонсон відмовився виносити його на голосування. METE і Джонсон заявили, що законопроєкт порушить Першу поправку і призведе до цензури в інтернеті.
Також зазначимо, що ухвалення законопроєкту Сенатом послідувало за роками слухань про шкоду соцмереж для дітей.
Зв'язок Цукерберга і Трампа
Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta. Згідно з угодою, компанія повинна була виплатити близько 25 млн доларів (22 млн доларів у фонд президентської бібліотеки Трампа, решта на гонорари адвокатам та іншим позивачам).
Угоду було укладено після того, як Марк Цукерберг намагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на президентських виборах 2024 року.
CNN зазначало, що раніше Трамп подав позов проти Meta через те, що компанія призупинила діяльність акаунта у зв'язку з його штурмом Капітолія 6 січня 2022 року.
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