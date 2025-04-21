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Цукерберг налаштовує республіканців проти Apple і Google: у чому причина

Понеділок 21 квітня 2025 02:39
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Цукерберг налаштовує республіканців проти Apple і Google: у чому причина Фото: підприємець Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Марк Цукерберг заявив, що для захисту дітей в інтернеті Конгресу США слід зосередитися на Apple і Google.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зокрема, глава Meta і власник двох соцмереж наповнює Вашингтон рекламою, щоб переконати законодавців вимагати від Apple і Goole перевіряти вік покупців, а також вимагати батьківської згоди для завантаження дітьми додатків соцмереж.

Минулого року Цукербергу вдалося переконати спікера Палати представників Майка Джонсона відкласти законопроєкт, який зажадав би від Facebook і Instagram внести зміни в дизайн, щоб захистити дітей від знущань, сексуальної експлуатації та інших онлайн-злочинів. У разі, якщо йому вдасться переконати республіканців замість цього націлитися на Apple і Google, це свідчитиме про те, наскільки він просунувся вперед із більшістю Республіканської партії в Конгресі.

Як пише Politico, є докази того, що Цукерберг впливає на впливових людей.

Також видання зазначає, що законопроєкт про перевірку віку в магазинах застосунків наразі є одним із найгучніших законодавчих актів, які розглядає впливовий комітет Палати представників для забезпечення безпеки дітей в Інтернеті.

"Батьки хочуть мати єдиний магазин для перевірки віку своєї дитини і схвалення завантажуваних нею додатків. Найкраще місце для цього - магазин застосунків, і наша реклама наголошує на необхідності ухвалення законодавства, яке покладає відповідальність на батьків", - ідеться в заяві Meta.

У липні Сенат переважною більшістю голосів ухвалив законопроєкт, що вимагає від Meta внести зміни в дизайн, Закон про безпеку дітей в Інтернеті, і його могла б ухвалити і Палата представників, проте спікер Джонсон відмовився виносити його на голосування. METE і Джонсон заявили, що законопроєкт порушить Першу поправку і призведе до цензури в інтернеті.

Також зазначимо, що ухвалення законопроєкту Сенатом послідувало за роками слухань про шкоду соцмереж для дітей.

Зв'язок Цукерберга і Трампа

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta. Згідно з угодою, компанія повинна була виплатити близько 25 млн доларів (22 млн доларів у фонд президентської бібліотеки Трампа, решта на гонорари адвокатам та іншим позивачам).

Угоду було укладено після того, як Марк Цукерберг намагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на президентських виборах 2024 року.

CNN зазначало, що раніше Трамп подав позов проти Meta через те, що компанія призупинила діяльність акаунта у зв'язку з його штурмом Капітолія 6 січня 2022 року.

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Марк Цукерберг Meta
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