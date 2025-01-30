Meta выплатит Трампу 25 млн долларов, - CNN

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источника издания, 22 млн долларов пойдут в фонд для будущей президентской библиотеки Трампа, а остальная сумма на гонорары адвокатам и другим истцам.

CNN уточняет, что соглашение было заключено после того, как Марк Цукерберг пытался войти в доверие к Трампу после его победы на выборах 2024 года. В частности, бизнесмен пожертвовав 1 млн долларов на инаугурацию нового президента, а затем присутствовал на ней вместе с членами Кабинета министров. Также Цукерберг смягчил новые правила модерации контента в Facebook, Instagram и Threads, отказавшись от партнерства со сторонними группами по проверке фактов.

Издание напоминает, что Трамп подал иск против Meta после того, как Meta приостановила действие его аккаунта в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года..