Цукерберг і Макрон обговорили нові правила для інтернету

Обговорили, зокрема, конфіденційність даних та запобігання втручанню у вибори
Глава Facebook Марк Цукерберг зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що сторони обговорили нові правила та норми для інтернету. Зокрема, говорили про збалансоване подання інформації, безпеку, конфіденційність даних, а також запобігання втручанню у вибори.
"Наші системи тепер активно виявляють 65% ненависницьких висловлювань, які ми знімаємо ще до того, як про них повідомили - порівняно з 24% рік тому", - зазначив глава Facebook.
Цукерберг також повідомив, що французький уряд дав рекомендації щодо того, який контент можна вважати шкідливим.
"Це наше перше офіційне співробітництво щодо питань регулювання з урядом, і ми сподіваємося, що цей процес спрацює для інших країн" - написав Цукерберг.
Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook активувала опцію "Перевірка безпеки" в Парижі після нападу невідомого з ножем.
РБК-Україна писало, що влада Нової Зеландії після терактів в Крайстчерчі заявила, що буде працювати разом з Францією над тим, щоб соціальні мережі не використовувалися для пропаганди тероризму і насильницького екстремізму.