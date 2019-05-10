Цукерберг і Макрон обговорили нові правила для інтернету

Глава Facebook Марк Цукерберг зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що сторони обговорили нові правила та норми для інтернету. Зокрема, говорили про збалансоване подання інформації, безпеку, конфіденційність даних, а також запобігання втручанню у вибори.



"Наші системи тепер активно виявляють 65% ненависницьких висловлювань, які ми знімаємо ще до того, як про них повідомили - порівняно з 24% рік тому", - зазначив глава Facebook.

Цукерберг також повідомив, що французький уряд дав рекомендації щодо того, який контент можна вважати шкідливим.



"Це наше перше офіційне співробітництво щодо питань регулювання з урядом, і ми сподіваємося, що цей процес спрацює для інших країн" - написав Цукерберг.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook активувала опцію "Перевірка безпеки" в Парижі після нападу невідомого з ножем.

РБК-Україна писало, що влада Нової Зеландії після терактів в Крайстчерчі заявила, що буде працювати разом з Францією над тим, щоб соціальні мережі не використовувалися для пропаганди тероризму і насильницького екстремізму.