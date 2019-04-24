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Нова Зеландія і Франція будуть разом боротися з екстремізмом в соцмережах

Новини » Телеком & IT    24.04.2019 - 10:55
Нова Зеландія і Франція будуть разом боротися з екстремізмом в соцмережах
Фото: теракт у Новій Зеландії (twitter.com/UkrZaKordonom)

Технологічні компанії попросять усунути терористичний та екстремістський онлайн-контент

Влада Нової Зеландії після терактів в Крайстчерчі заявила, що буде працювати разом з Францією над тим, щоб соціальні мережі не використовувалися для пропаганди тероризму і насильницького екстремізму. Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр Жасинда Ардерна заявила, що під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі 15 травня буде говорити про те, щоб світові лідери і керівники технологічних компаній погодилися на обіцянку під назвою "Крайстчерчский заклик" усунути терористичний і насильницький екстремістський онлайн-контент .

"Вкрай важливо, щоб технологічні платформи, такі як Facebook, не перетворювалися в інструмент тероризму, а замість цього ставали частиною глобального рішення для боротьби з екстремізмом. Ця зустріч надає можливість для єдності між урядами і технологічними компаніями", - сказав Ардерна.

Нагадаємо, 15 березня озброєна група влаштувала стрілянину в мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії. У той же час поліція знешкодила кілька саморобних бомб, виявлених після теракту в двох мечетях в Крайстчерчі.

У справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох осіб.

За даними поліції, одним із стрілкыв був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою. Теракт транслювався онлайн в Facebook.

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