ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цукерберг і Макрон обговорили нові правила для інтернету

Новини » Політика    10.05.2019 - 23:56
Цукерберг і Макрон обговорили нові правила для інтернету
Фото: Цукерберг и Макрон (facebook.com/Mark Zuckerberg)

Обговорили, зокрема, конфіденційність даних та запобігання втручанню у вибори

Глава Facebook Марк Цукерберг зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це Цукерберг повідомив на своїй сторінці у Facebook

Зазначається, що сторони обговорили нові правила та норми для інтернету.  Зокрема, говорили про збалансоване подання інформації, безпеку, конфіденційність даних, а також запобігання втручанню у вибори.

"Наші системи тепер активно виявляють 65% ненависницьких висловлювань, які ми знімаємо ще до того, як про них повідомили - порівняно з 24% рік тому", - зазначив глава Facebook.

Цукерберг також повідомив, що французький уряд дав рекомендації щодо того, який контент можна вважати шкідливим.

"Це наше перше офіційне співробітництво щодо питань регулювання з урядом, і ми сподіваємося, що цей процес спрацює для інших країн" - написав Цукерберг. 

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook активувала опцію "Перевірка безпеки" в Парижі після нападу невідомого з ножем.

РБК-Україна писало, що влада Нової Зеландії після терактів в Крайстчерчі заявила, що буде працювати разом з Францією над тим, щоб соціальні мережі не використовувалися для пропаганди тероризму і насильницького екстремізму.

Facebook видалив ще майже 100 акаунтів з російською пропагандою Цукерберг показав оновлений дизайн Facebook
Новини України FacebookМарк ЦукербергЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся