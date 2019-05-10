Цукерберг и Макрон обсудили новые правила для интернета

Фото: Цукерберг и Макрон (facebook.com/Mark Zuckerberg)

Обсудили, в частности, конфиденциальности данных и предотвращения вмешательству в выборы

Глава Facebook Марк Цукерберг встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом Цукерберг сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что стороны обсудили новые правила и нормы для интернета. В частности, говорили о сбалансированное представление информации, безопасность, конфиденциальность данных, а также предотвращению вмешательства в выборы.



"Наши системы теперь активно проявляют 65% ненавистнических высказываний, которые мы снимаем еще до того, как о них сообщили - по сравнению с 24% год назад", - отметил глава Facebook.

Цукерберг также сообщил, что французское правительство дало рекомендации относительно того, какой контент можно считать вредным.



"Это наше первое официальное сотрудничество по вопросам регулирования с правительством, и мы надеемся, что этот процесс сработает для других стран", - написал Цукерберг.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook активировала опцию "Проверка безопасности" в Париже после нападения неизвестного с ножом.

РБК-Украина писало, что власти Новой Зеландии после терактов в Крайстчерче заявили, что будут работать вместе с Францией над тем, чтобы социальные сети не использовались для пропаганды терроризма и насильственного экстремизма.