"Ось-ось видихнуться". MI6 прогнозує переломний момент у війні Росії проти України

Російські військові, ймовірно, візьмуть якусь операційну паузу в найближчі кілька тижнів. Це чудова нагода для української армії скористатися затишшям і завдати удару.

Про це заявив глава британської розвідки Річард Мур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я думаю, що вони (росіяни - ред.) ось-ось видихнуться. Я думаю, що наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав він.

Річард додав, за останні кілька тижнів військові експерти заявили, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до уповільнення конфлікту.