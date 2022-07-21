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"Ось-ось видихнуться". MI6 прогнозує переломний момент у війні Росії проти України

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Україна, Четвер 21 липня 2022 19:02
"Ось-ось видихнуться". MI6 прогнозує переломний момент у війні Росії проти України Фото: глава британської розвідки Річард Мур (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові, ймовірно, візьмуть якусь операційну паузу в найближчі кілька тижнів. Це чудова нагода для української армії скористатися затишшям і завдати удару.

Про це заявив глава британської розвідки Річард Мур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я думаю, що вони (росіяни - ред.) ось-ось видихнуться. Я думаю, що наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче постачати робочу силу протягом наступних кількох тижнів", - сказав він.

Річард додав, за останні кілька тижнів військові експерти заявили, що жертви з обох сторін стають неприйнятними і можуть призвести до уповільнення конфлікту.

Нагадаэмо, Росія примусово мобілізувала на війну проти України понад 100 тисяч жителів окупованого Донбасу, чверть з них загинули.

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