ЦРУ помогло определить место сбора лидеров Ирана перед ударами, - NYT

Центральное разведывательное управление США помогло определить место сбора иранских лидеров перед авиаударами Соединенных Штатов и Израиля по Тегерану.
По данным источников издания, незадолго до запланированной атаки ЦРУ сосредоточилось на местонахождении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
По словам собеседников, разведка месяцами следила за верховным лидером, уточняя его распорядок и места пребывания.
Впоследствии ЦРУ выяснило, что встреча высокопоставленных чиновников Ирана состоится утром 28 февраля в комплексе руководства в центре Тегерана, и на ней также будет присутствовать Хаменеи.
Как рассказали источники, США и Израиль решили скорректировать время атаки, частично опираясь на новые разведданные. Это позволило им достичь решающей и быстрой победы: ликвидации высокопоставленных чиновников Ирана, в том числе и аятоллы Хаменеи.
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серию ударов по Ирану.
Американский президент Дональд Трамп в своем обращении сказал, что США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима, а основная цель операции - защита американского народа и союзников.
По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.
Государственное телевидение Ирана также подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара.
Сегодня в Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.
Им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.