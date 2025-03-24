ЦПД опроверг вброс о похищении работниками ТЦК мужчины с ребенком: видео постановочное

Украина опровергла фейковое видео о похищении мужчины с ребенком в Херсонской области. Цель этого вброса - дискредитация мобилизационного процесса и работников ТЦК в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Вражеские Telegram-каналы начали распространять постановочное видео, на котором якобы изображено похищение работниками ТЦК и СП мужчины с ребенком в Харьковской области.
Центр противодействия дезинформации сообщает, что этот фейк распространил сайт российской сети "Pravda" в Чехии, который активно распространяет дискредитационные материалы об Украине.
"На видео невозможно идентифицировать лиц или место съемки, что является признаком фейковости, кроме того, персонажи на видео не выглядят естественно, а их поведение похоже на срежиссированное. Особенно бросаются в глаза крупные планы с детской коляской", - отметили в ЦПД.
Целью этого вброса, по данным центра, является дискредитация работников ТЦК и СП и мобилизационного процесса в Украине. Примечательно, что сами российские пропагандисты и сами уже начали опровергать этот фейк.
Заметим, что Центр противодействия дезинформации напомнил о сети из 24 вебсайтов под названием "Pravda", которые Россия создала для распространения пропаганды на страны Европы. Стоит отметить, что все эти вебсайты зарегистрированы в России.
Напомним, что украинцев с начала полномасштабной войны предупреждают о массовом распространении фейков. В частности, россияне используют технологии дипфейк для создания видео, которыми пытаются дискредитировать украинское политическое и военное руководство Украины.
Заметим, что в начале месяца Центр противодействия дезинформации сообщал, что в соцсети X массово начали распространять фейки о мобилизации в Украине.
Ранее в сети также распространили информацию о якобы "усилении" мобилизации в Одессе. Полиция опровергла это.
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