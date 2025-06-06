Нефтебаза в Энгельсе, аэродром "Дягилево" и завод "Прогресс": что известно об ударах в РФ

В России нанесены удары по ряду важных военных объектов - в частности, нефтебазе в Энгельсе, аэродрому "Дягилево" и оборонному заводу "Прогресс" в Мичуринске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
По его словам, пораженный завод "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса.
"Именно отсюда Россия получает те компоненты, которые питают ее ракетные и артиллерийские системы", - подчеркнул Коваленко.
Он пояснил, что предприятие специализируется на производстве высокоточных электронных приборов, в частности для систем наведения, стабилизации и управления артиллерией и РСЗО, а также на разработке элементов для автоматизированных систем управления войсками.
"Особое внимание - на кооперацию "Прогресса" с другими оборонными предприятиями РФ: это один из ключевых поставщиков в "Ростех" и "Техмаш". Именно через такие заводы поддерживается серийное производство "Гиацинтов", "МСТА", "Торнадо" и даже некоторых компонентов для "Искандеров", - подчеркнул Коваленко.
По мнению руководителя ЦПД, удар по этому объекту, может существенно усложнить производство российского вооружения, которым обстреливают украинские города.
Напомним, вечером, 5 июня, жители Брянска сообщили о серии мощных взрывов над городом, а также о пожаре в районе местного аэродрома.
Также дроны атаковали стратегические объекты в Саратове и Энгельсе, где базируется важная авиация. Местные жители сообщали о звуках взрывов, работе ПВО и пожарах. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
В то же время захватчики жаловались на ракетную атаку в оккупированном Крыму. Тогда на полуострове объявили тревогу. При этом в Феодосии, Заозерном и ряде других населенных пунктов были слышны взрывы.
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