В Крыму объявлена тревога, россияне жалуются на ракетную атаку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер " и самопровозглашенного губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По данным "Крымского ветра" на полуострове объявлена тревога. При этом в Феодосии, Заозерном и ряде других населенных пунктов были слышны взрывы.

Развожаев же второй раз за вечер сообщил о сигнале тревоги в Севастополе. Однако перед этим он заявлял, что в городе все спокойно, а то что слышат местные - тренировки российского флота с применением различных видов оружия.

Российские Telegram-каналы традиционно заявили, что Крым атакуют неизвестные дроны и ракеты.