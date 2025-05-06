В ЦПД рассказали о намерениях России нарастить агентов влияния в ЕС: что еще планирует враг

Шпионы РФ

Весной прошлого года в Минобороны Британии заявили, что обеспокоены из-за деятельности российских шпионов в стране.

Также сообщалось, что по данным британских СМИ, в прошлом году британской MI5 приказали сосредоточиться на борьбе со шпионами из РФ, Ирана и Китая.

Кроме того, говорится в публикации, неуточненный собеседник издания рассказал, что поддержка Лондоном Киева в войне РФ против Украины привела к усилению активности шпионов.

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