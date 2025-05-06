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У ЦПД розповіли про наміри Росії наростити агентів впливу в ЄС: що ще планує ворог

Фото: Росія готується до посилення агентів впливу в ЄС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЦПД розкрили плани Росії щодо нарощування агентів впливу в ЄС. Це частина стратегії для блокування ключових українських логістичних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram.

Російська зовнішня розвідка (СЗР) отримала завдання збільшити кількість агентів впливу в країнах-сусідах України. 

За словами Коваленко, мета такої кампанії - посилення політичного впливу для блокування логістики для України.

Крім того, Кремль планує активне втручання у зовнішню політику країн ЄС і НАТО.

Це, за словами Коваленка, є частиною офіційної державної політики Росії на найближчі роки.

Окрему увагу Москва також приділяє політичним процесам у Молдові, де планує впливати на внутрішню ситуацію шляхом дестабілізації.

Шпигуни РФ

Навесні минулого року у Міноборони Британії заявили, що стурбовані через діяльність російських шпигунів у країні.

Також повідомлялося, що за даними британських ЗМІ, минулого року британській MI5 наказали зосередитися на боротьбі зі шпигунами з РФ, Ірану та Китаю.

Крім того, йдеться в публікації, неуточнений співрозмовник видання розповів, що підтримка Лондоном Києва у війні РФ проти України призвела до посилення активності шпигунів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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