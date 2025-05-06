У ЦПД розповіли про наміри Росії наростити агентів впливу в ЄС: що ще планує ворог

Шпигуни РФ

Навесні минулого року у Міноборони Британії заявили, що стурбовані через діяльність російських шпигунів у країні.

Також повідомлялося, що за даними британських ЗМІ, минулого року британській MI5 наказали зосередитися на боротьбі зі шпигунами з РФ, Ірану та Китаю.

Крім того, йдеться в публікації, неуточнений співрозмовник видання розповів, що підтримка Лондоном Києва у війні РФ проти України призвела до посилення активності шпигунів.

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