У ЦПД розповіли про наміри Росії наростити агентів впливу в ЄС: що ще планує ворог

ЦПД розкрили плани Росії щодо нарощування агентів впливу в ЄС. Це частина стратегії для блокування ключових українських логістичних маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram.
Російська зовнішня розвідка (СЗР) отримала завдання збільшити кількість агентів впливу в країнах-сусідах України.
За словами Коваленко, мета такої кампанії - посилення політичного впливу для блокування логістики для України.
Крім того, Кремль планує активне втручання у зовнішню політику країн ЄС і НАТО.
Це, за словами Коваленка, є частиною офіційної державної політики Росії на найближчі роки.
Окрему увагу Москва також приділяє політичним процесам у Молдові, де планує впливати на внутрішню ситуацію шляхом дестабілізації.
Навесні минулого року у Міноборони Британії заявили, що стурбовані через діяльність російських шпигунів у країні.
Також повідомлялося, що за даними британських ЗМІ, минулого року британській MI5 наказали зосередитися на боротьбі зі шпигунами з РФ, Ірану та Китаю.
Крім того, йдеться в публікації, неуточнений співрозмовник видання розповів, що підтримка Лондоном Києва у війні РФ проти України призвела до посилення активності шпигунів.
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