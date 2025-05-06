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В ЦПД рассказали о намерениях России нарастить агентов влияния в ЕС: что еще планирует враг

Вторник 06 мая 2025 15:05
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В ЦПД рассказали о намерениях России нарастить агентов влияния в ЕС: что еще планирует враг Фото: Россия готовится к усилению агентов влияния в ЕС (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЦПД раскрыли планы России по наращиванию агентов влияния в ЕС. Это часть стратегии для блокирования ключевых украинских логистических маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

Российская внешняя разведка (СВР) получила задание увеличить количество агентов влияния в странах-соседях Украины.

По словам Коваленко, цель такой кампании - усиление политического влияния для блокирования логистики для Украины.

Кроме того, Кремль планирует активное вмешательство во внешнюю политику стран ЕС и НАТО.

Это, по словам Коваленко, является частью официальной государственной политики России на ближайшие годы.

Отдельное внимание Москва также уделяет политическим процессам в Молдове, где планирует влиять на внутреннюю ситуацию путем дестабилизации.

Шпионы РФ

Весной прошлого года в Минобороны Британии заявили, что обеспокоены из-за деятельности российских шпионов в стране.

Также сообщалось, что по данным британских СМИ, в прошлом году британской MI5 приказали сосредоточиться на борьбе со шпионами из РФ, Ирана и Китая.

Кроме того, говорится в публикации, неуточненный собеседник издания рассказал, что поддержка Лондоном Киева в войне РФ против Украины привела к усилению активности шпионов.

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