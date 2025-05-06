В ЦПД рассказали о намерениях России нарастить агентов влияния в ЕС: что еще планирует враг

ЦПД раскрыли планы России по наращиванию агентов влияния в ЕС. Это часть стратегии для блокирования ключевых украинских логистических маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

Отдельное внимание Москва также уделяет политическим процессам в Молдове, где планирует влиять на внутреннюю ситуацию путем дестабилизации.

Это, по словам Коваленко, является частью официальной государственной политики России на ближайшие годы.

Кроме того, Кремль планирует активное вмешательство во внешнюю политику стран ЕС и НАТО.

По словам Коваленко, цель такой кампании - усиление политического влияния для блокирования логистики для Украины.

Шпионы РФ

Весной прошлого года в Минобороны Британии заявили, что обеспокоены из-за деятельности российских шпионов в стране.

Также сообщалось, что по данным британских СМИ, в прошлом году британской MI5 приказали сосредоточиться на борьбе со шпионами из РФ, Ирана и Китая.

Кроме того, говорится в публикации, неуточненный собеседник издания рассказал, что поддержка Лондоном Киева в войне РФ против Украины привела к усилению активности шпионов.

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