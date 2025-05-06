У ЦПД розповіли про наміри Росії наростити агентів впливу в ЄС: що ще планує ворог

ЦПД розкрили плани Росії щодо нарощування агентів впливу в ЄС. Це частина стратегії для блокування ключових українських логістичних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram.

Окрему увагу Москва також приділяє політичним процесам у Молдові, де планує впливати на внутрішню ситуацію шляхом дестабілізації.

Це, за словами Коваленка, є частиною офіційної державної політики Росії на найближчі роки.

Крім того, Кремль планує активне втручання у зовнішню політику країн ЄС і НАТО.

За словами Коваленко, мета такої кампанії - посилення політичного впливу для блокування логістики для України.

Шпигуни РФ

Навесні минулого року у Міноборони Британії заявили, що стурбовані через діяльність російських шпигунів у країні.

Також повідомлялося, що за даними британських ЗМІ, минулого року британській MI5 наказали зосередитися на боротьбі зі шпигунами з РФ, Ірану та Китаю.

Крім того, йдеться в публікації, неуточнений співрозмовник видання розповів, що підтримка Лондоном Києва у війні РФ проти України призвела до посилення активності шпигунів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.