В ЦПД прокомментировали участие войск Северной Кореи в штурмах в Курской области

Украинцев просят не спешить с выводами относительно участия войск Северной Кореи в штурмах оккупантов в Курской области. Потому что корейцы также имеют свойство "заканчиваться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"По состоянию на сейчас не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами в Курской области", - говорит он.

Военный не спорит с тем, что действительно их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, но исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

"Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень. Более точная информация об их участии в боях будет позже", - отметил Коваленко.