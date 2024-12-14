ua en ru
Сб, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В ЦПД прокомментировали участие войск Северной Кореи в штурмах в Курской области

Курская область, Суббота 14 декабря 2024 13:44
UA EN RU
В ЦПД прокомментировали участие войск Северной Кореи в штурмах в Курской области Фото: в ЦПД прокомментировали участие войск КНДР в штурмах РФ в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцев просят не спешить с выводами относительно участия войск Северной Кореи в штурмах оккупантов в Курской области. Потому что корейцы также имеют свойство "заканчиваться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"По состоянию на сейчас не стоит кратно преувеличивать ситуацию с КНДРовцами в Курской области", - говорит он.

Военный не спорит с тем, что действительно их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, но исключительно для количества, и подвозили к линии, на которой россияне ведут штурмовые действия.

"Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они заканчиваются, даже очень. Более точная информация об их участии в боях будет позже", - отметил Коваленко.

Ситуация в Курской области

Украинские войска уже четыре месяца ведут наступление в Курской области, заняв большое количество территорий региона. В частности, во время наступления ВСУ в Курской области потери Украины были фактически вдвое меньше, чем у россиян.

Сейчас российские войска при поддержке солдат КНДР пытаются отбить ранее занятые позиции украинскими военными в Курской области. О том, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских солдат стало известно в начале октября.

На днях в Пентагоне сообщали, что военные Северной Кореи все еще находятся на территории Курской области России. Они не участвовали в боевых действиях, но находятся в готовности вступить в бой в любой момент.

А 14 декабря в ГУР заявили, что в ближайшее время войска КНДР начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области. Подготовка к этому уже ведется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Северная Корея Курская область Война в Украине
NEWS
В Украине отказались от аварийных отключений света: чего ждать потребителям в выходные
В Украине отказались от аварийных отключений света: чего ждать потребителям в выходные
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных