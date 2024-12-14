У ЦПД прокоментували участь військ Північної Кореї у штурмах у Курській області
Українців просять не поспішати з висновками щодо участі військ Північної Кореї у штурмах окупантів в Курській області. Бо корейці також мають властивість "закінчуватися".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Станом на зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині", - каже він.
Військовий не сперечається з тим, що дійсно їх готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, але ж виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.
"Зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються". Вони закінчуються, навіть дуже. Більш точна інформація про їх участь в боях буде згодом", - зазначив Коваленко.
Ситуація в Курській області
Українські війська вже чотири місяці ведуть наступ у Курській області, зайнявши велику кількість територій регіону. Зокрема, під час наступу ЗСУ в Курській області втрати України були фактично вдвічі меншими, ніж у росіян.
Зараз російські війська за підтримки солдатів КНДР намагаються відбити раніше зайняті позиції українськими військовими в Курській області. Про те, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських солдатів стало відомо на початку жовтня.
Днями в Пентагоні повідомляли, що військові Північної Кореї все ще перебувають на території Курської області Росії. Вони не брали участі в бойових діях, але перебувають у готовності вступити в бій у будь-який момент.
А 14 грудня в ГУР заявили, що найближчим часом війська КНДР почнуть штурмувати позиції українських військових у Курській області. Підготовка до цього вже ведеться.
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