У ЦПД прокоментували участь військ Північної Кореї у штурмах у Курській області

Українців просять не поспішати з висновками щодо участі військ Північної Кореї у штурмах окупантів в Курській області. Бо корейці також мають властивість "закінчуватися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Станом на зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині", - каже він.

Військовий не сперечається з тим, що дійсно їх готували до введення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, але ж виключно для кількості, і підвозили до лінії, на якій росіяни ведуть штурмові дії.

"Зараз багато чуток про "корейців, які не закінчуються". Вони закінчуються, навіть дуже. Більш точна інформація про їх участь в боях буде згодом", - зазначив Коваленко.