Увеличат армию на 20 тысяч. В РФ хотят мобилизовать 40% подсудимых

Российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тысяч подсудимых. Они находятся в следственных изоляторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Важные истории".

Известно, что в российских СИЗО находятся около 60 тысяч подсудимых. Приблизительно 40% подсудимых могут оказаться на войне в Украине.

По данным "Важных историй", военным, занимающимся вербовкой на контракт с Минобороны, поставили задачу проанализировать, сколько подсудимых пригодны к военной службе и как многие из них готовы заключить контракт.

В частности, адвокаты, работающие в России по уголовным статьям, рассказали, что в СИЗО готовятся к тому, чтобы подсудимых "сорвать с цепи", то есть отправить на войну.

Еще один собеседник "Важных историй" считает, что из каждого российского СИЗО на войну могут забрать около 100 подсудимых. Согласно данным, в России действует 210 следственных изоляторов. Исходя из этих данных – на фронт могут отправить около 20 тысяч человек. По предварительным данным, по состоянию на начало 2024 года в СИЗО находились 106 тысяч человек.

Источник издания, приближенный к Генштабу, рассказал, что отправка на войну 40% подсудимых - "это чиновничьи обещания, возможно, с учетом опыта набора подследственных и заключенных". Также решение отправлять на СВО подсудимых свидетельствует о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как раньше.