В ЦПД объяснили, почему Путина ждет разочарование после встречи с Трампом

Среда 13 августа 2025 11:13
UA EN RU
В ЦПД объяснили, почему Путина ждет разочарование после встречи с Трампом Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Россия пытается создать впечатление, что именно она вместе с президентом США Дональдом Трампом определяет будущее Европы и ход войны в Украине. Впрочем, их ждет разочарование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

"Россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются делать вид, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий", - заявил Коваленко.

По его словам, реальность окажется для Владимира Путина неприятной. Дональд Трамп не рассматривает Россию как равноправного партнера, а ключевой темой для США в диалоге с Москвой станет Арктика и восприятие РФ как сырьевого придатка.

Коваленко отметил, что вопрос Европы и Украины Вашингтон обсуждает непосредственно с ЕС и Киевом, подчеркнул Коваленко.

Встреча Трампа и Путина

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, в Аляске.

Американский лидер заявил, что намерен призвать Путина прекратить войну против Украины.

Также Трамп пообещал, что не будет подписывать мирное соглашение от имени Украины, ведь этот вопрос должны решать непосредственно Киев и Москва.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о риске "третьей войны" при уступках России.

Все, что известно о предстоящем саммите - читайте в материале РБК-Украина.

