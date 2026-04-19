В ЦПД объяснили будет ли вторжение из Беларуси в ближайшее время

Россия готовит Беларусь к возможной эскалации, однако пока угрозы повторного вторжения с севера нет. Силы обороны полностью контролируют ситуацию на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, российское руководство проводит подготовку белорусской стороны к возможной эскалации. Несмотря на это, непосредственного риска наступления с территории Беларуси "здесь и сейчас" не существует.
"Да, РФ готовит Беларусь к возможной эскалации, но у наших сил все под контролем. Здесь и сейчас вторжения из Беларуси не будет", - подчеркнул Коваленко.
Он также добавил, что хотя теоретически возможны провокации в приграничных районах, такие действия станут роковой ошибкой для режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что Россия снова попытается втянуть Беларусь в прямую войну против Украины.
По данным разведки, на территории республики продолжается подготовка инфраструктуры - белорусы строят дороги к украинской границе и налаживают артиллерийские позиции, что может свидетельствовать о подготовке к будущей эскалации.
Кроме того, комментируя действия Минска, президент предостерег режим Александра Лукашенко от ошибок. Эксперты объяснили, что Зеленский намекнул на "венесуэльский сценарий" для Лукашенко, напомнив о неизбежности потери власти и ответственности в случае прямого вступления в конфликт на стороне РФ.
Ситуация обостряется и внутренними решениями внутри Беларуси. В частности, самопровозглашенный президент Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в Вооруженные силы и пограничные службы.
Такой шаг официально объясняют "плановыми мероприятиями", однако он происходит на фоне постоянных призывов диктатора к своим чиновникам "мобилизоваться" и готовиться к сложным временам.
В то же время украинские пограничники и Силы обороны продолжают укреплять северные рубежи, заявляя, что ситуация пока остается полностью контролируемой.