В ЦПД объяснили будет ли вторжение из Беларуси в ближайшее время

Ситуация на границе с Беларусью

По словам Коваленко, российское руководство проводит подготовку белорусской стороны к возможной эскалации. Несмотря на это, непосредственного риска наступления с территории Беларуси "здесь и сейчас" не существует.

"Да, РФ готовит Беларусь к возможной эскалации, но у наших сил все под контролем. Здесь и сейчас вторжения из Беларуси не будет", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что хотя теоретически возможны провокации в приграничных районах, такие действия станут роковой ошибкой для режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление о том, что Россия снова попытается втянуть Беларусь в прямую войну против Украины.

По данным разведки, на территории республики продолжается подготовка инфраструктуры - белорусы строят дороги к украинской границе и налаживают артиллерийские позиции, что может свидетельствовать о подготовке к будущей эскалации.