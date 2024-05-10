ЦПД о наступлении на Харьковскую область: атака может быть имитацией, ситуация контролируется

"Ситуация контролируется Силами обороны. Сейчас похоже именно на имитацию врагом широкомасштабного наступления с задействованием ограниченных сил и средств, проведение разведки боем. У россиян потери в технике и живой силе", - рассказал Коваленко.

Руководитель ЦПД отметил, что вражеская операция также сопровождается информационной работой со стороны российских военкоров, которые "рисуют стрелочки" и рапортуют о якобы прорыве сил вглубь. Впрочем, эти выдумки нацелены для попытки создать панику, а также использовать информационный вакуум.

Какая ситуация сейчас в регионе

По словам Коваленко, местами ситуация осложнена, но контролируемая нашими бойцами. Там, где врагу удалось зайти, Силы обороны пытаются выбить оккупантов.

"Ситуация может меняться, доверяйте сейчас официальным источникам. Врагу важно создать информационный шторм. Как правило, когда продолжаются активные действия, ситуация на участках меняется много раз в течение дня. Картина динамичная, полной информацией владеют только официальные источники", - отметил руководитель ЦПИ.

Утренняя атака на Харьковскую область

Как рассказало сегодня, 10 мая, Министерство обороны Украины, враг под прикрытием бронетехники пытался прорвать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. В течение суток террористы совершали авиаудары на Волчанском направлении и усилили давление артиллерии на передний край обороны. Позже эту информацию также подтвердил президент Владимир Зеленский.

Детальнее о том, что сейчас происходит в Харьковской области - в материале РБК-Украина.